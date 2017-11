Engem Bericht vun der Süddeutschen Zeitung no geet et ëm Dokumenter vun enger Bréifkëschtefirma vun engem op de Bermudas gegrënnten Avecotebüro an enger Treuhandfirma zu Singapur.Nieft der Süddeutschen Zeitung ware 94 weider Mediepartner un der gemeinsamer Recherche bedeelegt.Am Ganze geet et ëm 13,4 Milliounen Dokumenter an dëse sollen d'Nimm vun iwwer 120 Politiker aus knapp 50 Länner opdauchen.An den Date sollen iwwer eng Dose Beroder an e Member aus dem Kabinett a grousse Spender vum US-President Donald Trump opdauchen. Dobäi geet et och ëm Geschäftskontakter mat Russland.