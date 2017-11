© afp

Et sinn eng ganz Rei Mënschen ëm d'Liewe komm. Rieds geet vun op d'mannst 27 Affer. CNN mellt, datt et dono eng Poursuite gouf an datt d'Police den Täter dobäi erschoss huet. Hien ass dout, wéi de Sheriff op der Plaz confirméiert.Vun Aenzeien heescht et, datt den Täter an d'Kierch eragestiermt ass an datt ganz séier hannerteneen op d'mannst 20 Schëss gefall sinn. Aner Leit soen hien hätt e puer mol seng Waff nogelueden.An der Moyenne sollen eng 50 Mënschen an der Mass um Sonndeg Virmëtteg sinn.Nieft den Doudesaffer ginn et och Blesséierter. Eng rei ënnert hinnen, goufe mat Helikopteren an d'Spidol bruecht.