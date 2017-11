© RTL (Archiv)

Steet Däitschland op Plaz 2 uewen am Ranking, esou läit Tierkei op der Plaz 43 zimlech an der Mëtt. Ëmmerhi kann een 104 Länner mat engem tierkesche Pass visafräi bereesen. © AFP

Mat engem Pass aus Singapur kann een an 159 Länner areesen, ouni mussen e spezielle Visa unzefroen. Domadder sti si op der Nummer 1 vun den 193 Päss vun den UN-Memberlänner an Territoiren. Op déi Plaz koume si, well Paraguay d'Visa-Flicht fir Singapur opgehuewen huet a si konnten d'Top-Länner vum leschte Joer, Däitschland a Schweden, iwwerhuelen.Mat 158 Länner steet Däitschland eleng op Plaz 2, d'Plaz 3, 157 Länner, deele sech Schweden a Südkorea. Op Plaz 4 fënnt een direkt 8 Länner erëm, dorënner 7 Europäer a Japan.155 Länner kann een ouni e Visa unzefroen aus Lëtzebuerg aus bereesen. De Grand-Duché deelt sech domadder d'Plaz 5 mat der Schwäiz, den aneren 2 Benelux Länner, Éisträich a Portugal. An ee Land manner kënnt ee mat engem Pass aus den USA oder Kanada.Am Top 3 vun de Länner, déi am schlechsten ofgeschnidden hunn, fënnt ee Syrien mat 29 visafräien Areesméiglechkeeten, Pakistan an Irak mat 26 an Afghanistan esouguer mat just 22.Nordkorea dogéint kënnt op d'Plaz 87 vu 94. Ëmmerhin froen 38 Länner kee Visa, wann ee mat engem Pass aus dësem asiatesche Land wëll areesen. Dat schlechste Land aus Europa läit do just 3 Plaze virdrun. Kosovare kommen an 41 Länner, ouni e Visa mussen ze hunn. Vergläicht ee mat 2016 , sou huet d'Republik Marschall Islands am meeschten zougeluecht. D'Inselgrupp aus Ozeanien huet e Plus vu 35 Länner. Gréisste Verléierer ass Südkorea, Zypern, Sri Lanka a Ghana, déi e Minus vu 4 Länner hunn an domadder esouguer méi schlecht wéi Syrien, e -3, ofgeschnidden hunn.Déi ganz Statistik, wéi och en Iwwerbléck, a wéiee Land ee Visafräi mam Pass aus Lëtzebuerg ka reesen, fannt dir op passportindex.org.