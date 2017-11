© AFP

Bedéngt duerch déi nuklear Menace aus Nordkorea, erhofft sech d'Regierung zu Seoul, ee Renforcement vun der Allianz mat Washington. Den Donald Trump soll ënnert anerem virun der Nationalversammlung zu Seoul schwätzen.



Am Géigesaz zu senge Virgänger mécht den amerikanesche President awer keng Visite vun der demilitariséierter Zon, déi Süd- an Nordkorea trennt. D'Rhetorik tëscht dem Donald Trump an dem nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un huet sech an der Lescht ëmmer weider verschäerft. De Konflikt dierft och während den nächste Statioune vum Trump senger 12 Deeg laanger Tournée duerch Asien d'Gespréicher dominéieren. Weider Statiounen no Südkorea si China, de Vietnam an d'Philippinnen.



De Begleet-Schutz vum Trump © AFP