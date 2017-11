Nom Massaker an enger Kierch am Texas, ass d'US-Arméi am Gaangen z'iwwerpréiwen, ob wichteg Informatiounen iwwert den Täter ze spéit virugeleet goufen.

© AFP

Wéi et heescht, wier wuel net an eng zentral Datebank agedroe ginn, dass dee fréieren Zaldot wéinst haislecher Gewalt veruerteelt gi war. Des Datebank gëtt consultéiert, wann eng Persoun an den USA eng Waff wëll kafen. Strofen, déi vun engem Militärgeriicht verhaange ginn, mussen u sech an dës Datebank agedroe ginn.



De 26 Joer alen Täter hat e Sonndeg an enger Kierch am Bundesstaat Texas mat engem Gewier ronderëm sech geschoss. 26 Mënsche koumen ëm d'Liewen, 20 goufe blesséiert. De Mann gouf kuerz dono dout a sengem Auto fonnt. No Informatioune vun der Police huet hie sech wahrscheinlech selwer d'Liewe geholl.