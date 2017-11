Nieft Wuesstem, Beschäftegung a Wuelstand favoriséieren ëffentlech Investitioune laangfristeg méi héich Staatsrecetten, heescht et an enger neier Etüd.

Dee gréisste positiven Effekt op de Wuesstem hätte méi Depense fir Crèchen a Ganzdagsschoulen. Zu där Konklusioun kënnt eng Etüd vun der Bertelsmann-Fondatioun. A Simulatioune gëtt festgehalen, dass duerch eng permanent Hausse vun den Investitiounen an d'Educatioun, de Wunnengsbau an d'Infrastrukturen, de PIB permanent géif klammen an d'Zuel vun de Chômeuren an deenen, déi net vill verdéngen, erofgoen.Op laang Siicht géifen des Investitioune souguer zu méi héijen Iwwerschëss bei de Steiere féieren, déi benotzt kéinte ginn, fir d'Scholden ofzebezuelen. D'Bertelsmann-Fondatioun hält fest, dass stabil Staatsfinanzen an Investitiounen an Zukunft kee Widdersproch muss sinn. Dee fiskale Spillraum sollt dofir genotzt ginn, fir déi ëffentlech Investitiounen ze stäerken.