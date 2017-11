© AFP

De berühmte Sänger soll iwwer Firmaen a sougenannte Steieroasen investéiert hunn. Eppes, wat alles anescht wéi virbildlech ass, wier ënnert sengem Numm gemaach ginn, sou de Kënschtler an engem ëffentleche Statement, deen der britescher Zeitung "Guardian" an der BBC virläit.



De Frontmann vun der Rockband U2 huet sech passiven Investisseur bezeechent a betount, dass hie verséchert kritt hätt, dass déi betraffen Entreprise sech un d'Gesetzer halen. Donieft huet hien awer och d'Revelatiounen iwwer nei Steier-Tricken vu Firmae begréisst an huet ëffentlech accessibel Regëster an de Steierparadäiser gefuerdert. De Bono soll den Dokumenter no iwwer Firmaen an de Steierparadäiser Malta a Guernsey an en Akafszenter a Litauen investéiert hunn.