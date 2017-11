Internat.: Am meeschte gelies

Arméiert Männer hunn d'Gebailechkeete vun enger afghanescher Teles-chaîne gestiermt. Op d'mannst ee Mataarbechter vum Sender soll ëmbruecht gi sinn. Et soll sech ëm e Sécherheetsmann handelen.



D'Täter sollen zu 3 gewiescht sinn. Wéi et heescht hätte si mat Granate gehäit an ëm sech geschoss.



D'Sécherheetsleit kruten e groussen Deel vum Personal gerett.



D'Hannergrënn vun der Dot sinn net gekläert. D'Taliban sote schonn, si wieren net responsabel.