Wéi et schéngt, gouf nees en Attentat geplangt. An nees sollten zu Nice Onschëlleger ermort ginn!

Dat mellen déi franséisch Police-Autoritéiten, déi bei Razzien ronderëm Paräis an an der Schwäiz 10 suspekt Persoune verhaft hunn.

Wéi et heescht, hätte sech dës Persounen iwwer déi kryptéiert Internet-Messagerie "Telegram" mateneen ausgetosch. E Kommunikatiouns-Moyen, deen och vun Dschihadisten genotzt gëtt.

D'Leit, déi verhaft goufen, sinn tëscht 16 an 65 Joer al.

Wéi et vun der Police heescht, wieren dës presuméiert islamistesch Terroriste schonn zanter Fréijoer am Viséier vun den Enquêteure gewiescht. Den Zougrëff ass elo geschitt, well sech d'Attentatspläng an der Stad Nice materialiséiert hätten.