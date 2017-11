Interview mat der Britescher Bloggerin Laurie PennyLaurie (07.11.2017) D'Laurie Penny ass Journalistin, Bloggerin a Feministin. Si beschäftegt sech aktuell ënner anerem mam Donald Trump, dem Rietsextremismus oder mam Brexit.

Als Schrëftstellerin schreift déi jonk Britin sougenannte "grujeleg politesch Science Fiction". Ma eng Figur wéi dengéif een an engem Buch net duerchkréien. Hie wier ze offensichtlech. En Typ, deen eventuell mat Russland zesumme schafft oder ëffentlech iwwer Frae seet "Grab them by the pussy". Fir e Buch wier esou eng Figur eng schlampeg Aarbecht.Als Europäer sollte mir awer net ze vill mam Fanger op d'USA weisen, well och mir eis Problemer mat rietse Parteien hunn. Dat an Däitschland Leit Riets gewielt hunn, well ze vill fir d'Flüchtlinge gemaach gëtt, kann d'Laurie Penny weder novollzéien nach verstoen. Wéi kann et eng Äntwert sinn, fir firze wielen, well sech engem säi Quartier ze séier verännert? Faschiste si Leit, déi sozial Gerechtegkeet an Demokratie zerstéiere wëllen, esou d'Laurie Penny. Dat ka keng raisonnabel Wiel sinn.D'Journalistin gehéiert zu de 70 Prozent vun de jonke Briten, déi onbedéngt an der EU wëlle bleiwen. Fir si ass deeng Merde, eng Katastroph a fir sech ze schummen. Wat déi ganz Saach awer nach méi schlëmm mécht, ass déi offensichtlech Inkapazitéit vu groussen Deeler vun der Gesellschaft a virun allem der Politik, fir zouzeginn, dass si et verbockt hunn, dass et kee Wee gëtt, d'Verspriechen, déi an der Campagne gemaach goufen, anzehalen oder esouguer verhënneren, dass de Brexit déi britesch Ekonomie zerstéiert. Mä et ass net ze spéit, mir kënnen nach zréck, d'EU sot, kënnen et zeréckhuelen.D'Konferenz an der Abtei Neimünster stoung am Kader vua Feminismus. An do fält engem aktuell d'Affaire ëm den Hollywood-Produzent Weinstein an. D'Laurie Penny gesäit dëst éischter net als Streefeier an dat geschwënn net méi driwwer geschwat gëtt. Et kéint genau esou gutt e Schnéiballeffekt ausléisen an dat elo nach méi Fraen a Meedercher iwwer hir Erfahrung an Iwwergrëff aussoen. D'Feministin ass dann och net verwonnert, datt grad Leit a Muechtpositiounen, sief et zu Westminster oder an Hollywood, elo richteg Angscht kréien.Schlëmm fir d'Laurie Penny dogéint, ass dat vill Männer den Ënnerscheet tëscht sexueller Gewalt a Sex net kënne maachen, also ob een als Persoun oder Objet betruecht gëtt. Et ass wéi den Ënnerscheed vun engem, deen der Téi mécht an engem, deen der gliddegen Téi an d'Gesiicht gehäit, esou hiert Beispill.