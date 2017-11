© AFP

Dat gesetzlecht Zil, den Undeel un Atom an der Stroumproduktioun op 50% ze reduzéieren, soll mat Bléck op de Klimaschutz eréischt e puer Joer méi spéit areecht ginn. Géif een um Datum 2025 festhalen, géif dat op d'Käschte vun de Klimaziler goen, sou de franséischen Ëmweltminister Nicoals Hulot, en Dënschdeg no engem Regierungsrot zu Paräis. Da misst am Géigenzuch d'Stroumproduktioun aus fossille Brennstoffer ugekierpt ginn. Den Ament kënnt ongeféier dräi Véierel vun der franséischer Stroumproduktioun aus de franséischen Atomzentralen. Eis franséisch Noperen hunn net manner wéi 58 Reakteren op hirem Territoire stoen a kommen domat, weltwäit, op déi zweet Plaz.



Den Nicolas Hulot huet sech dofir ausgeschwat d'nächst Joer méi e realisteschen Datum fir eng Reduktioun vu 50% vum atomare Stroum festzeleeën. Dee Moment soll e kloren Zäitplang virleien, wéini wéi vill Reaktere vum Netz geholl ginn. Den zoustännege Minister huet als méiglechen Delai d'Joren 2030 respektiv 2035 genannt. Et géif een dobäi bleiwen d'Zil vu manner Atomstroum z'areechen, ouni awer d'Ziler am Kader vum Klimawandel ze afferen oder ze beschneiden.



De President Emmanuel Macron hat a sengem Wahlprogramm ënnert anerem versprach, bis d'Joer 2022 déi lescht Kuelekraaftwierker vum Land zouzemaachen. Déi franséisch Klimaschutz-Organisatioun "Réseau Action Clima" huet dem Nicolas Hulot seng Annonce schaarf kritiséiert a vun engem Réckzéier geschwat.



Déi Lëtzebuerger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet en Dënschdeg den Owend op d'Annonce vun hirem franséischen Homolog op Twitter reagéiert a gefuerdert, dass den Drock grad elo misst weidergoen.