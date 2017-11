An d'Sondéierungsgespréicher an Däitschland kënnt Beweegung. Scho bis e Freideg sollen konkret Léisungsvirschléi fir déi zentral Themen um Dësch leien.

© AFP Archivbild

Déi Gréng hunn en Dënschdeg dofir gesuergt, dass déi deels festgefuere Gespréicher nees un d'Rulle kommen. Si hu kloer Signaler vun engem Kompromëss un Unioun an FDP geschéckt, wat d'Sträitpunkte Klima an Energie uginn.



D'Fraktiounschefin vun déi Gréng, Katrin Göring-Eckhart, huet kloer gemaach, dass hir Partei bereet ass Kompromësser anzegoen. Et wier gutt sou Signaler ze schécken a se net nëmme vun deenen aneren ze verlaangen. De Chef vun déi Gréng, de Cem Özdemir, hat do virdrun an däitsche Medien drop higewisen, dass seng Partei net méi géif drop pochen, dass de Verbrennungsmotor bis 2030 muss ofgeschaaft sinn.



D'FDP huet dat gréngt Signal fir Kompromëssbereetschaft gelueft, gesäit awer inhaltlech nach ëmmer grouss Differenzen.