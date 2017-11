© AFP

Während de Gespréicher mam chinesesche President soll et ënnert anerem ëm d'Nordkorea-Kris an Handelsfroe goen. Den Donald Trump fuerdert, dass China méi Afloss op Nordkorea hëlt. An der Handelspolitik dierft den US-President dee groussen Handelsdefizit vu sengem Land thematiséieren. Et gëtt erwaart, dass Handelsaccorden am Wäert vun e puer Milliarden Dollar ënnerschriwwe ginn.Während dem amerikanesche Wahlkampf hat sech den Donald Trump als schaarfe Kritiker vu China duergestallt. Als President ass hien antëscht a sengem Toun méi moderat ginn. Säi chineseschen Homolog huet hien antëscht als säi Frënd bezeechent.