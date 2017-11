lénks: den Devin Kelley als Teenager a riets kuerz virun der Dot. © AFP

Wéi amerikanesch Medie mellen, wier den Täter 2012 an enger psychiatrescher Klinik behandelt ginn a do fortgelaf. Hie gouf als vermësst gemellt. An der Vermësstemeldung hätt et deemools geheescht, hie wier psychesch krank an eng Gefor fir sech an déi aner.



Éischten Ermëttlungen no, soll e Familljesträit den Ausléiser fir d'Dot vum fréieren Zaldot, Davin Kelley, gewiescht sinn. Deemno keng rassistesch Motiver. Et wier am Haus vum Täter zum Sträit mat der Famill an der Schwéiermamm komm, déi regelméisseg an d'First Baptist Church zu Sutherlands Springs an d'Mass gaang ass. E Sonndeg hat den Devin Kelley an där Kierch op d'Leit geschoss. Seng Schwéiermamm war deen Dag net do, ma ënnert den Affer soll, den Informatioune vu Fammiljefrënn no, d'Groussmamm vum Täter senger Fra sinn. D'Koppel war zanter 2014 bestuet.



Kollege vum Kelley hu vis-à-vis vun den Ermëttler ausgesot, den Attentäter hätt sech an de leschte Joeren ëmmer méi negativ entwéckelt. Aus engem frëndlechen Teenager, wier e ganz anere Mënsch ginn. "Hie wier awer net ëmmer e Psychopath gewierscht".



Op Facebook hat den Täter ganz heefeg iwwer Atheismus a Waffe geschriwwen, dowéinst hätte sech vill Frënn vun him distanzéiert. An de leschte Posts goung et ëm Bezéiungsproblemer an eng méiglech Trennung.



Ermëttlungen am Ëmfeld vum Täter beleeën, dass et ëmmer nees Virwërf vun haislecher Gewalt beim Devin Kelley gouf. Bis ewell war just gewosst, dass hien 2012 wéinst Ugrëff op seng deemoleg Fra a säi Stéifjong vum Militärgeriicht veruerteelt ginn ass. De Kelley war zu där Zäit bei der Air Force. De Jong hätt uerg Blessuren um Kapp gehat an hien hätt seng Ex-Fra mat Féiss gerannt, geschloen a gewiergt.



Nodeems hien 2013 an d'Elterenhaus zeréckgeplënnert wier, hätt et 2 konkret Virfäll vu sexuellen Attacken op Frae ginn. Et gouf awer ni eng Plainte deposéiert. E presuméiert Affer war dem Kelley seng deemoleg Frëndin, Danielle Shields. Si hat enger Frëndin vu Vergewaltegung geschriwwen, dës Ausso awer nees zeréckgezunn a vun engem Teenager-Drama geschwat. Parallel gouf et och Virfäll vun Déierequälerei. Am Abrëll 2014 hate sech den Devin Kelley an d'Danille Shields bestuet.