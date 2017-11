D'Kandidate vun der Demokratescher Partei hu souwuel d'Gouverneurswahlen an den Ostküstestaate Virginia an New Jersey, wéi och d'Kommunalwahlen an der Milliounemetropole New York fir sech konnten entscheeden. A Virginia koum den demokratesche Kandidat Ralph Northam op bal 52% vun de Stëmmen, wéi amerikanesch Medie mellen. Am Bundesstaat New Jersey huet sech wéi erwaart de Phil Murphy, och een Demokrat, duerchgesat.