Intersexuell Mënsche sollen an Zukunft an Däitschland d'Méiglechkeet hunn an de Gebuerteregëster agedroen ze ginn.

D'Bundesverfassungsgeriicht hat en drëtt Geschlecht am Gebuerteregëster gefuerdert. D'Riichter zu Karlsruhe hunn elo festgehalen, dass Intersexuell Mënschen, déi weder männlech nach weiblech sinn, hir geschlechtlech Identitéit kënne positiv androe loossen.



Als Begrënnung huet d'Geriicht op d'Perséinlechkeetsrecht verwisen, sou wéi et am Grondrecht steet. De Legislateur muss elo domat bis Enn 2018 eng Neireegelung schafen, an där als drëtt Geschlecht nieft männlech a weiblech och zum Beispill "inter", "divers" oder eng aner positiv Bezeechnung vum Geschlecht stoe kënnt.



Des Decisioun geet op eng Plainte vun enger intersexueller Persoun zeréck. Si war als Meedchen agedroen ginn. Eng Analyse vun de Chromosomen huet allerdéngs erginn, dass si weder eng Fra nach ee Mann ass. Do virdru war d'Plainte vun all den Instanzen zeréck gewise ginn.