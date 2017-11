Internat.: Am meeschte gelies

Déi meescht Marke wäerten da méi ewéi 7€ de Pak kaschten. 2018 soll dann nach eng Hausse vun engem Euro derbäikommen an 2020 soll e Pak Zigaretten am Hexagon dann 10€ kaschten.



Déi nei Regierung wëll iwwert dëse Wee an der Anti-Tubak-Lutte weider kommen. 29% vun de Fransouse fëmmen.