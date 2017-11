En huet ugekënnegt, eng Mauer op der amerikanesch-mexikanescher Grenz ze bauen, illegal Awanderung ze bekämpfen an eng historesch Steierreform anzeféieren, fir d’Wirtschaft unzekuerbelen. 1 Joer no der Wahl vum Donald Trump zum 45. President vun den USA stinn d‘Richtlinne vu senger Regierung fest: Een Donald Trump, deen d’Land drastesch verännere wëll.

1 Joer Trump / Reportage Frank Elsen



De Bau vun der Mauer op der amerikanesch-mexikanescher Grenz war eent vun den Haaptversprieche vum Donald Trump. Eng Mauer, déi vu Mexico soll bezuelt ginn, huet de Republikaner während dem US-Wahlkampf annoncéiert. Op 1.400 Kilometer soll déi 9 Meter héich Mauer entstoen.

Et ass net d’Fro, ob mer se brauchen, mä se muss gemaach ginn. Virun allem fir den Drogenhandel ze stoppen. Se kascht näischt, mir kréie se gratis. Dëst ass immens an et wäert och e wichtegt Element ginn.

Ma knapp een Joer no der Wahl, gouf nach keen eenzege Betonsblock gegoss. Déi 10 Milliarden Dollar, déi de Bau kaschte wäerte, huet de Senat nämlech nach net accordéiert.

Zënter dem Amtsuntrëtt vum Donald Trump am Januar hunn awer däitlech manner Leit probéiert, iwwert déi mexikanesch Grenz an d’USA ze kommen. Esou ass d’Zuel vun den Awanderer am éischten Hallefjoer 2017 am Verglach zum Joer virdru vun 188.000 op 76.000 erofgaangen. Dat ass ëmmerhin e Réckgang vun 64 Prozent. Den Trump huet dann och d’Rechter vun den US-Grenzschutzautoritéiten ausgebaut. Scho bei minimale Strofdote gi Migranten expulséiert.

E Joer no senger Wahl wëll den Trump awer och op wirtschaftlechem Niveau ee groussen Erfolleg feieren. Am Wahlkampf hat hie jo den Amerikaner eng groussaarteg an historesch Steierreform versprach. Schonn am November d‘lescht Joer gouf am Senat iwwert d’Reformpläng vun de Republikaner ofgestëmmt. Dat neit Steierkonzept gesäit ënnert anerem een drastescht Erofsetze vu der Betribssteier vir. Se soll vun 35 op 15 Prozent erofgedréckt ginn. Och Steierzueler a Famillje solle profitéieren.

Eise Plang versprécht Ofsécherung, datt d’Steierreform niddereg a mëttel Akommes schützen soll. Net déi Räich a gutt Vernetzt. Déi kënne soen, wat se wëllen. Ech maachen dat Richtegt.

Ëm 150 Milliarden Dollar solle Bierger a Betriber entlaascht ginn.

Am Kader vu senger zwou wochelaanger Asierees huet den Donald Trump en Dënschdeg awer och den Toun géintiwwer sengem Haaptgéigner Nordkorea verschäerft. Dat virun der Nationalversammlung an der südkoreanescher Haaptstad Seoul:

De Regime an Nordkorea huet d’Zeréckhale vu den USA als Schwächt interpretéiert. Ma dat ass eng fatal Feelaschätzung.

Den Trump sollt dann och an déi demilitariséiert Zon tëscht Süd-a Nordkorea fléien, wat awer wéinst dem schlechte Wieder net méiglech war.