Saudiarabesch Blockad UNO warnt virun Hongersnout mat Milliounen Doudeger am Jemen

D'Stocke vun de Vereenten Natiounen fir Leit an Nout am Jemen gi just nach fir e puer Wochen duer. Am Dezember kéinten d'Leit net méi versuergt ginn.