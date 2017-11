© AFP Archivbild

Dat mellt déi staatlech Noriichtenagence Anadolu. Deemno wiere Mandat d'Arrêten fir net manner wéi 245 suspekt Persounen ausgestallt ginn. Ronn 1.500 Zaldote waren am Asaz.



Am Laf vun de leschte Méint hat et an der Tierkei eng ganz Rei vun Attentater ginn, fir déi di islamistesch Extremistegrupp responsabel gemaach gëtt. An der Silvesternuecht hat een IS-Attentäter an enger Disko zu Ankara 39 Mënschen erschoss.