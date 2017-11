Et handelt sech ëm en 38 Joer ale Lëtzebuerger, deen am däitsche Mäerzeg wunnt. Wéi et heescht, wier de Mann ëmmer nees mam Auto ugehal ginn.



Mam inexistente Permis war et net gedoen, den Auto war weder ugemellt, nach verséchert an d'Nummereschëlder ware geklaut.



Domat net genuch, géint de Mann leeft donieft eng Plainte wéinst Dokumentefälschung an anere Verstéiss.