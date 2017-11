© afp

An Däitschland huet een Infirmier a Spideeler wahrscheinlech 106 Mënschen ëmbruecht. An de leschte Jore sinn ëmmer weider Fäll dobäi komm. De Massemäerder hat an de Joren tëscht 2000 an 2005 seng Affer op Intensivstatioune mat Medikamenter vergëft. Hien hat schwéierkranke Patiente verschidde Medikamenter gesprëtzt, fir en Häerz-Kreeslaf-Stëllstand ze verursaachen a se dann ze reaniméieren.



2008 war de Mann an engem éischte Prozess wéinst enger Dot veruerteel ginn. 2014 an 2015 gouf et en zweete Prozess, wéinst 5 weidere Fäll, hei hat de Mäerder viru Geriicht iwwerraschend 30 weider Fäll gestanen. No dësem Geständnis waren d'Ermëttlunge weider ausgebreet ginn. Elo waart e weidere Prozess op de Mann.



Wisou den Infirmier d'Leit ëmbruecht huet, ass bis ewell net gewosst. De Mann huet sech bis haut net richteg zu senge Motiver geäussert.



© afp