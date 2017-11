Internat.: Am meeschte gelies

Si hunn an der Affär vun der Onofhängegkeetserklärung vun der Regioun missen um Geriicht zu Madrid aussoen. De Parquet hat fir si alleguer Untersuchungshaft gefuerdert, ouni datt si op Kautioun frei géife kommen. D'Geriicht ass deem awer just zum Deel nokomm. Fir d'Carme Focadell gouf zum Beispill eng Kautioun vun 150.000 Euro fixéiert.De katalanesche Politiker gëtt Rebellioun, Revolutioun an Verontreie vun ëffentleche Sue virgeworf, nodeem d'Parlament vun der Regioun Katalounien Enn Oktober en Onofhängegkeetsbeschloss fir d'Regioun ugeholl hat.