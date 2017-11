© AFP

Am Kader vun dëser Apec-Renconter soll et an éischter Linn ëm Handelsfroe goen. Wahrscheinlech kommen um Bord vum Sommet och de russesche President Wladimir Putin a säin amerikaneschen Homolog Donald Trump beieneen. Déi Zwee hate sech bis ewell just um Bord vum G20-Sommet am Juli zu Hamburg fir ee perséinlecht Gespréich gesinn.



Fir den US-President ass den Apec-Sommet déi 4. Statioun vu senger zwou Woche laanger Tournée duerch Asien.