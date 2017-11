De President op de Philippinen huet zu Danang an enger Deklaratioun zouginn, am Alter vu just 16 Joer eng Persoun mat engem Messer erstach ze hunn.

© AFP Archivbild

Dat just wéinst engem einfache Bléck, esou de Rodrigo Duterte, deen zanter dem leschte Joer un der Spëtzt vum Land steet. Hie koum an där Ried dann och nees op d’Drogekriminalitéit ze schwätzen, huet der ONU Spezial Rapportrice Agnès Callamard gedreet, hir eng ze schloen. Déi Leit, déi seng Politik géife kritiséieren, wieren Zitat „Hurensöhne“.



Zanter den Duterte um Pouvoir ass, geet hie brutal géint d’Drogekriminalitéit vir. D'Police soll bis ewell 3.900 Persounen am Kampf géint illegal Substanzen ëmbruecht hunn. Allerdéngs kéint d'Zuel vun den Affer nach vill méi héich sinn, well och op Gruppen zeréckgegraff soll gi sinn, déi op Leit ugesat goufen.