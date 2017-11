#Lebensrettung am #Dachstein: es waren auch bange Stunden für die Retter! Erst heute Mittag konnten sie aus dem Gefahrenbereich ausgeflogen werden. Video/Fotos: (c) Polizei OÖ / Gruber Michael pic.twitter.com/kP34P0wzK5 — POLIZEI OÖ (@LPDooe) November 9, 2017

Ein deutscher Staatsbürger stürzte im Dachsteingebirge in einen 30 Meter tiefen Felsspalt und war 4 (!) Tage lang gefangen. Mit Hilfe der @polizei_nrw_du konnte die Alpinpolizei den Verletzten trotz Wintereinbruch retten. #Lebensrettung #voigeil #HeldendesTages 🗻👍 pic.twitter.com/heKEdp8skl — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 9 novembre 2017

Den Alpinist hat de 4. November en Tour an den éisträicheschen Alpen annoncéiert, ass awer net méi erëm komm. Hie war duerch eng Schnéiplack gebrach an, an eng déif Spléck an de Fielse gefall.Ganz dramatesch war, dass de Mann während 4 Deeg verzweiwelt probéiert huet per Handy ëm Hëllef ze ruffen, deen hien ëmmer nees ausgemaach huet, fir genuch Akku ze behalen. Den 9. November, also en Donneschdeg den Owend ass et him gelongen d'Noutruffzentral ze kontaktéieren. En éischten Appel war um 21 Auer, awer wéinst schlechtem Reseau wier deen direkt ënnerbrach ginn. Weider Appeller sinn ëm 23 Auer duerchgaang, awer vun all Kéier just e puer Sekonnen. Et hätt een eng Persoun ganz schwéier otmen héieren, sou déi zoustänneg Police. Et gouf direkt reagéiert.Gewosst war just, dass de Vermëssten am Dachstein-Gebitt ënnerwee war a säin zougeschneiten Auto gouf op engem Parking beim Gosausee lokaliséiert. D'Rettungsaktioun gouf nach an der Nuecht trotz Däischtert a Lawinegefor, no annerhallwem Meter Neischnéi, lancéiert, awer ouni grouss Aussiichten op Succès.Och an der Nuecht huet de Verongléckten probéiert bei der Police duerchzekommen an e Beamten huet sech per SMS zeréckgemellt. Dem Mann ass et duerno nach gelongen seng GPS-Daten z'iwwermëttelen, anerefalls hätt een hie wuel net fonnt. Ëmmerhin waren do schonn iwwer 25 Leit am Gaangen no Mann ze sichen.Um 4 Auer gouf hie schlussendlech entdeckt, staark ënnerkillt, mat enger ausgekugelter Schëller an engem gebrachene Fouss. Hie koum direkt mam Helikopter an d'Spidol. Net nëmmen den Handy, ma och säi komplett Equipement hätten him d'Liewe gerett, sot zum Schluss e Porte-Parole vu der éisträichescher Police.