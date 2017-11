Internat.: Am meeschte gelies

Et wier d'Aufgab vun Däitschland a Frankräich fir Europa an eng besser Zukunft ze fueren. Op der gemeinsamer Pressekonferenz huet de Frank-Walter Steinmeier och gemengt, hie wier sech sécher, datt dëse Schwong och vun der neier Bundesregierung opgeholl gëtt. Déi zwee Politiker wëllen méi spéit am Dag den éischte gemeinsamen däitsch-franséische Musée iwwert den Éischte Weltkrich aweien.