D'Stad Roum stécht finanziell net an deene beschten Dicher, dofir wëll d'Stadverwaltung vum 1. Abrëll 2018 un d'Suen aus deem bekannten Trevi-Bur net méi der Caritas iwwerloossen, ma an déi eege Keess fléisse loossen.D'Buergermeeschtesch Virginia Raggi vun der populistescher Fënnef-Stäre-Beweegung wëll d'Suen aus der Fontana di Trevi, awer och aus allen anere Bure vun der Stad vun deem Datum un an e Fonds iwwerweisen, esou réimesch Zeitungen um Freideg."Il Messaggero" schreift, en Aarbechtsgrupp mat Experten aus der Sozial- a Kulturpolitik soll dann decidéieren, wéi eng Projeten ënnerstëtzt ginn.Den Trevi-Bur soll der kathoulescher Kierch bis elo ronn eng Millioun Euro d'Joer abruecht hunn.Eng Legend seet jo, datt een nach eemol an déi Éiweg Stad kënnt, wann een eng Mënz hannerrécks an déi 50 Meter breet Fontana aus dem Spéitbarock gehäit.A sengem Film "La Dolce Vita" aus dem Joer 1960 huet de Regisseur Federico Fellini de Bur veréiwegt - duerch en Zeen, an där déi schwedesch Actrice Anita Ekberg nuets an der Fontana di Trevi danzt an de Marcello Mastroianni als jonke Reporter bei si klëmmt. Kult!Ma opgepasst, wien dat nomécht, muss déif an d'Täsch gräifen: Zanter dësem Summer geet et duer, seng Féiss an d'Waasser ze zappen, datt een e säftege Protokoll kritt ... dee sur place ze bezuelen ass. Nach eng Geldquell fir d'Stad Roum ...