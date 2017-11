Am Jemen gouf et e gréissere Loftugrëff op der Haaptstad Sanaa, ënnert anerem op de Verdeedegungsministère.

D’Militärkoalitioun, déi vu Saudi-Arabien ënnerstëtzt gëtt, soll hannert dem Ugrëff stoen, bei där och Appartementshaiser ugegraff goufen.



Am Jemen gëtt et zanter 2014 e Biergerkrich. Iwwer 8'600 Mënschen sinn offiziell gestuerwen. U Cholera sinn dëst Joer schonn iwwer 2'000 Mënschen ëm d'Liewe komm.





D'Situatioun am Jemen ass ganz Eescht. ¾ vun der Populatioun ass op humanitär Hëllef ugewisen, dat sinn 20 Millioune Mënschen.

D'Stocke vun de Vereenten Natiounen fir Leit an Nout am Jemen ginn awer just nach fir e puer Wochen duer. Am Dezember kéinten d'Leit net méi versuergt ginn.

Der UNO no riskéiert de Jemen déi gréissten Hongersnout, déi d'Welt zanter Joerzéngte gesinn huet.

Millioune Leit kéinte stierwen, wann d'Militärkoalitioun, déi ënnert dem Lead vu Saudi-Arabien operéiert, weider d'Häfen an d'Fluchhäfe blockéiert.