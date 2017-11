An den Diskussiounen ëm den transpazifeschen Handelsaccord TTP tëscht 11 Natiounen koum ee gutt virun.

Um Sommet vun der Apec am Vietnam ass an der Nuecht op e Samschdeg ee Kaderaccord fonnt ginn.Nodeems den amerikanesche President Donald Trump d’USA aus den Diskussiounen zeréckgezunn huet, war gefaart ginn, datt aus dem TTP näischt géif ginn.Elo mat de Progrèsen, ass et allerdéngs och eng Néierlag fir den Trump a seng Handelspolitik. De Republikaner hat nach virdrunner betount, datt d’USA vu bilateralen Handelsaccorden net ofgeneigt wieren. Hie géif awer näischt vu multilateralen Accorden halen, déi géifen zu Ongonschten vun den USA ausgehandelt ginn.Mam TTP soll ëm de Pazifik déi gréisste Fräihandelszon geschafe ginn.