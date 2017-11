An enger Deklaratioun, déi béid Presidenten um Bord vum Apec-Sommet publizéiert hunn, si sech eens, datt de Syrien-Krich aneschters misst geléist ginn. Si hu sech am Schreiwes awer weider fir de Kampf géint den Islamesche Staat ausgeschwat.



Béid Presidenten hate kee Gespréich ënner 4 Aen am Vietnam, wou de Sommet ass. Wéi et aus dem Pentagon geheescht hat, hätte béid Agendaen dat net zougelooss.