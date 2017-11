Am Saarland, eng 35 Kilometer hannert der Lëtzebuerger Grenz, gouf et e Freideg den Owend en uergen Accident mat 3 Doudegen.

D'Ongléck ass an der Gemeng Beckingen geschitt. Zwee Autoe si frontal anenee gerannt. Am éischten Auto, deen den Accident provozéiert huet, ass de Chauffer vun 53 Joer gestuerwen.

Am zweete Won waren zwou Jonk Fraen an e Chauffer vun 29 Joer. Deen an eng Fra hunn d'Ongléck net iwwerlieft. Déi aner Fra gouf ganz schwéier blesséiert.

Eng Noriichtenagence wëll wëssen, datt den Auto vun deem den Accident ausgaangen ass, Summerpneuen hat, déi komplett ofgenotzt waren a wou quasi kee Profil méi z'erkenne gewiescht wär.