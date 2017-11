D'Terrormiliz Islamesche Staat huet wéi et ausgesäit eng vun hire leschte Bastiounen a Syrien zeréck eruewert. Et geet ëm d'Grenzstad Albu Kamal.

© afp

Bei den Ausenanersetzungen tëscht dem IS an de Regierungstruppe sollen et op béide Säiten Affer gi sinn.



D'Stad ass wichteg, well se d'IS-Territoiren a Syrien an am Irak matenee verbënnt.