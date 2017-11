© Youssef Drissi / Twitter

Poussée d’adrénaline des manifestants face à la police. Camionnette mise à feu. #Bruxelles #qualificationmarocMondial2018 pic.twitter.com/QK4dhaT01d — Aude Vanden Broeck (@AudeVb) November 11, 2017

Des hordes de #marocains occupent les rues à Bruxelles et devalisent des nightshops pic.twitter.com/U88r3YUGsR — Youssef Drissi (@UuChanchou) November 11, 2017

Chaotesch Zeenen e Samschdeg nom Match Marokko géint d’Elfebeeküst. Nodeems de Marokko de Match, deen zu Abidjan am Süde vun der Elfebeeküst gespillt ginn ass, gewonnen huet, ass d’Situatioun an der belscher Haaptstad eskaléiert.Eng ronn 300 Supporter wousste sech net ze behuelen a sinn, am Plaz op der Place de la Bourse ze feieren, wéi dat traditionell no engem Sportsevenement gemaach gëtt, duerch d’Bréissler Stroosse gezunn. Do hu si ugefang Fënsteren anzeschloen an Autoen unzefänken.D’Police huet Waasserwerfer géint d’Randaléierer agesat, 3 Beamte goufe blesséiert.Marokko konnt géint Elfebeeküst auswäerts mat 2:0 gewannen an huet sech domadder zanter 1998 nees eng Kéier fir eng Weltmeeschterschaft qualifizéiert.