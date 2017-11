© AFP

Während enger riseger Demonstratioun zu Barcelona hunn e Samschdeg honnertdausende Mënsche fir d'Fräiloosse vun den inhaftéierte katalanesche Politiker demonstréiert. Déi sinn am Kader vun den Onofhängegkeetsbestriewunge wéinst Rebellioun festgeholl ginn. Am Ganze sinn der Police no ronn 750.000 Leit op d'Strooss gaangen an hu sech virum Regionalparlament zu Barcelona versammelt. Ugefouert gouf d'Marche vun de Familljemembere vun de Politiker.D'Buergermeeschtesch vu Barcelona, déi och fir d'Fräiloosse vun de Politiker matgaangen ass, huet awer däitlech Wierder géint déi ofgesate katalanesch Féierung fonnt. Déi hätt d'Regioun nämlech an een Desaster gefouert, esou d'Ada Colau, andeems si unilateral d'Onofhängegkeet deklaréiert hätt.