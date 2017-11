© AFP (Archiv)

Déi britesch Premierministesch Theresa May steet ënnert massivem Drock. Wéi d’Sunday Times um Sonndeg schreift, wéilte 40 Deputéiert aus hirer Partei, den Tories, an engem Bréif hiert d‘Mësstraue vis-à-vis vun der Premierministesch zum Ausdrock bréngen. 8 weider Stëmmen an et kéint zu engem Kampf ëm d’Féierung kommen, datt heescht, datt de Récktrëtt vun der May dee Moment kéint gefuerdert ginn.



An engem Schreiwes wat der Zeitung „Mail on Sunday“ da virleit, kritiséieren den Ausseminister Boris Johnson an den Ëmweltminister Michael Gove, datt Theresa May keen haarde Brexit duerchsetzt. D’Premierministesch steet och ënner Drock, well an de leschten zwou Wochen direkt zwee Ministeren demissionéiert hunn.