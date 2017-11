A Slowenien decidéiert sech dëse Sonndeg am Ballotage, wie President gëtt.

Den aktuelle President Pahor (r) an säi leschte Konkurrent Sarec © AFP (Archiv)

Am éischten Tour hat den aktuelle President Pahor zwar déi meeschte Stëmme kritt, allerdéngs net déi absolut Majoritéit vu 50 Prozent. Elo am Ballotage trëtt hie géint de fréiere Komiker Sarec. Dee krut an der éischter ronn knapp 25 Prozent vun de Stëmmen.