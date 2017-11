De Belsche Staat fuerdert Schuedenersaz vum Attentäter vu Paräis. © AFP (Archiv)

De belsche Staat wëll vum Member vun der Paräiser Terrorzell Salah Abdeslam ronn 143.000 Euro als Entschiedegung kréien, dat mellt RTL Info. Dat fir d’Polizisten, déi beim Asaz zu Foret am Mäerz d’lescht Joer blesséiert goufen, wéi de Salah Abdeslam gefaange gouf.



Bei der Schéisserei goufen op d'mannst 4 Beamte blesséiert. Mat de Sue soll och de materielle Schued bezuelt ginn. Wéi et vum Affekot vum Staat heescht, géif d’Dokument mat der Fuerderung am Dezember dem Geriicht virgeluecht ginn wann de Prozess géint den Abdeslam an ee weidere Kompliz ufänkt. De Montant kéint awer nach weider an d’Luucht goen.