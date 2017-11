© AFP

Si hu fir d’USA gekämpft a fille sech bedrunn. Eng 300 fréier US-Veterane goufen an hir Heemecht zeréckgeschéckt, nodeems se fir d’USA am Vietnam- oder och nach am Irakkrich gekämpft hunn. Am Géigenzuch fir hiren Engagement an der Arméi kruten d’Männer deemools eng Openthaltsgenehmegung. Allerdéngs si vill wéinst Drogendelikter nees heem geschéckt ginn. E Samschdeg, den Dag vun den US-Veteranen, huet sech an der mexikanescher Stad Ciudad Juárez, déi un der Grenz zu den USA läit, ee Grupp, dee protestéiert huet, versammelt.



Verschidde Faiten, wisou d'Veteranen aus den USA ausgewise goufen, gi schonn 13 Joer zeréck, anerer sinn rezent.