© AFP

D’Loftverschmotzung an der indescher Milliounemetropol Nei Dehli ass den Ament esou staark, datt déi éischt Fluchgesellschaft, United Airlines, hir Volen dohinner bis e Méindeg op Äis geluecht huet. Den Ament ass d’Konzentratioun vum rénge Stëbs 45 Mol méi héich, wéi den Duerchschnëtt. Dofir goufen d’Chantiere gestoppt an och den Trafic reduzéiert. De ville Smog läit dorunner, datt d’Baueren an der Regioun den Ament am gaange sinn, d’Réckstänn vun de Recolten ze verbrennen.