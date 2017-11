Schwéieren Äerdbiewen an de südleche Kurdenterritoiren an der Grenzregioun tëscht dem Iran an Nordirak.

No Donnéeë vum iraneschen Inneministère goufen engem leschten offizielle Bilan no bal 1.600 Mënsche blesséiert.Et gëtt gefaart, dass de Bilan vun den Doudesaffer nach weider klëmmt.Den iranesche President Hassan Ruhani huet de Leit an der Äerdbieweregioun direkt Hëllef versprach. Dat éischt Biewen e Sonndeg den Owend hat eng Stäerkt vu 7,3 op der Richterskala. Den Epizenter louch ronn 500 Kilometer westlech vun der Haaptstad Teheran.Bis e Méindeg de Moie goufen ëmmer nees Nobiewe registréiert. D'Biergregioun, an där d'Biewe registréiert gouf, zielt eng relativ niddreg Populatioun.Ee schwéiert Äerdbiewe gouf et och un der. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6,4 op der Richterskala. Duerno goufen och hei nach eng ganz Partie Nobiewe registréiert. Informatiounen iwwer Blesséierter ginn et nach keng. Op verschiddene Plazen ass de Stroum ausgefall, wéi lokal Medie mellen.