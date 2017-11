Zwee Joer sinn et hier, dass den Terror zu Paräis zougeschloen hat. Zwee Joer no den Attentater gedenkt Frankräich op dësem Méindeg den Affer.

De President Emmanuel Macron gëtt um Méindeg de Moien am Bataclan erwaart an op deenen anere Plaze, wou Islamisten den 13. November 2015 am ganzen 130 Mënschen ëmbruecht haten. Begleet gëtt hie vu sengem Virgänger, dem François Hollande.



Den Oflaf vun der Zeremonie ass chronologesch opgebaut. Um 9 Auer gëtt de franséische President fir d'éischt virum Stade de France erwaart. Dono gëtt den Affer aus deene sëlleche Baren a Restauranten geduecht, éier hie sech an de Concertssall Bataclan deplacéiert, wou déi meescht Leit ëm d'Liewe komm waren. D'Organisateuren hunn d'Gedenkzeremonien an Ofsprooch mat de Famille vun den Affer ganz sober gehalen. Op deene verschiddene Plazen ginn d'Nimm vun den Affer virgelies a Blummen néiergeluecht. Et sinn och Gedenkminutte virgesinn.