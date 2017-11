Schonn e Sonndeg den Owend koum hie mat de Staats- a Regierungscheffen aus 10 Asean-Staate fir éischt Gespréicher zesummen. Donieft hunn e puer Honnert Leit an de Stroosse vu Manila géint dem Donald Trump seng Participatioun um Sommet protestéiert. Während Krawalle goufen iwwer 20 Persoune blesséiert.D'Asean Länner hunn iwwerdeems fir den Optakt vum Sommet Nordkorea opgefuerdert op säin Atomprogramm ze verzichten. Déi zéng Memberlänner sinn extrem besuergt driwwer, dass dat kommunistescht Land am Gaangen ass opzerëschten. Rieds geet vun enger seriöer Gefor fir Fridden a Stabilitéit an der ganzer Regioun an doriwwer eraus. Donieft war et den Appell un den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un sech un d'Resolutioune vum UNO-Sécherheetsrot ze halen.Fir den Optakt vum Sommet huet sech de philippinnesche President Rodrigo Duterte fir eng méi enk Zesummenaarbecht an der Lutte géint den Terrorismus ausgeschwat. Dësen ass wéinst sengem brutale Virgoen géint Drogekrimineller, bei dem Dausende vu Leit bis ewell ëm d'Liewe komm sinn, staark ëmstridden. Virum Optakt vum Sommet gouf den US President Trump vum Duterte empfaangen. Am Virfeld hate Mënscherechtsgruppen den Donald Trump opgefuerdert dem philippinnesche President ee klore Message mat op de Wee ze ginn.