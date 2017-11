© AFP-Archiv

Dobäi soll et no Donnéeën aus dem Kreml och ëm ee geplangte Kongress iwwert déi syresch Vëlker goen. Donieft wëll Russland driwwer beroden, wéi et a wäiten Deeler vun dem zerstéierte Land nom Krich soll weider goen. Wéi et vun tierkesche Säit heescht, wier et allerdéngs schwiereg, well fir dee geplangte Kongress och déi syresch Kurdepartei soll invitéiert ginn. Ankara bekämpft des als Deel vun der verbuedener kurdescher Aarbechterpartei PKK. Donieft stinn zwou weider kurdesch Gruppen op der Invitatiounslëscht, déi de russeschen Ausseministère publizéiert huet.



Moskau mécht zanter Méint Drock fir eng Léisung am Syrienkonflikt ze fannen an zwar no senge ganz eegene Virstellungen.