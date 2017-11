Déi eenzel Delegatiounen solle Proposen fir ee Reegelwierk ausschaffen. Ënnert anerem muss festgeluecht ginn, wéi d'CO2 Emissiounen an Zukunft besser kënne gemooss an a matenee verglach ginn. Vun e Mëttwoch un gëtt op Ministerniveau diskutéiert. Lëtzebuerg ass bei de Gespréicher vertrueden duerch de Grand-Duc Henri an d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Bei de Gespréicher dobäi sinn och déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel an de franséische President Emmanuel Macron.