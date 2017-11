Iwwer 1.000 Patienten aus 6 Bundeslänner solle betraff sinn.



Fir déi gesetzlech Krankekeese soll e Schued an Héicht vu ronn 56 Milliounen Euro entstane sinn. Am Prozess geet et ëm bal 62.000 Medikamenter, déi an der Apdikt vum Ugekloten tëscht 2012 an 2016 individuell preparéiert goufen. Den Dosage soll a vill Fäll ze schwaach gewiescht sinn. Dem Apdikter gëtt reprochéiert an iwwer 61.000 Fäll géint d'Gesetz verstouss ze hunn. Nieft dem falschen Dosage vun de Medikamenter soll de Mann och d'Hygiènesreegelen an d'Flicht alles ze dokumentéieren, net respektéiert hunn.