Domat soll op den Enkpass u Kapassitéite reagéiert ginn, deen duerch d'Faillitte vun Air Berlin entstanen ass.



Dobäi kënnt, dass besonnesch op de Strecke wéi Berlin-München oder Berlin-Köln d'Präisser vun den Ticketen extrem an d'Luucht gaange sinn.



Soubal ee gréng Luucht vu Bréissel hätt, sollen eleng bei Eurowings 1.000 national Vollen dobäi kommen, sou de Chef vun der Lufthansa, Carsten Spohr an der Bild Zeitung. Wéi et heescht, géifen d'Präisser dee Moment och nees méi stabel ginn.



Déi däitsch Airline wëll mat zwou Duechtergesellschafte fir 201 Milliounen Euro ee groussen Deel vun den Aktivitéite vun Air Berlin mat 81 Fliger iwwerhuelen. De Chef vun der Lufthansa huet drop higewisen, dass den Ament all Dag 60.000 Plaze feelen.