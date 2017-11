D'Schicksal vun de Migranten, déi iwwert d'Mëttelmier an Europa flüchten, stinn um Méindeg am Mëttelpunkt vun enger Konferenz zu Bern an der Schwäiz.

Regierungsvertrieder aus Europa an Afrika stelle fir d'éischte Kéier eng besser Protektioun fir Migranten a Flüchtlingen an de Mëttelpunkt. Bis ewell goung et bei dëse Gespréicher an der Haaptsaach drëms, wéi Migranten vun den europäesche Grenze kënnen ewech gehale ginn. D'Vereenten Natioune wëllen de Rapatriement vu Flüchtlingen aus Libyen an d'Nopeschland Niger, wou mat EU-Sue finanzéiert gëtt, sou séier wéi méiglech ausbauen. Bis d'Enn vum Joer solle bis zu 500 Mënschen, déi besonnesch a Gefor sinn, am Nigeria a Sécherheet bruecht ginn. Virun allem a Libyen geroden Dausende vu Leit dacks an d'Hänn vu Kriminellen, vun deenen si gefoltert ginn. D'Famille mussen dacks grouss Zommen u Sue bezuelen fir hir Leit nees fräi ze kréien. Et hätt een Dausende vun Zeienaussoen, déi dat géife confirméieren, sou de Schwäizer Staatssekretär fir Migratioun am Virfeld vun der Reunioun.