Bangladesh/Reportage Pit Everling



Derbäi kommen Naturphenomener wéi déi rezent Iwwerschwemmungen, grad ewéi d'Situatioun vun de Rohingya am Myanmar. Honnertdausende Leit sichen den Ament Schutz am Nopeschland Bangladesch. Rezent war d'Corine Van Reeuwijk vu Caritas Lëtzebuerg op der Plaz. Si huet d'Rohingya-Campen am Bangladesh besicht. D'Regierung huet et zwar opginn, d'Rohingya wëllen dovunner ofzehalen, fir eriwwer an de Bangladesch ze kommen. Laangfristeg Perspektive bitt d'Nopeschland awer net, fir déi sunnitesch Ehtnie, déi am Myanmar poursuivéiert gëtt. Si wiere schonn joerzéngtelaang marginaliséiert.De Problem wier awer, datt et eben am August eng Attack vun enger militanter aus dem Ausland bezuelter Gruppéierung vun de Rohingya op ee Policeposte gouf. D'Regierung an de Militär am Myanmar hu mat zolitter Gewalt reagéiert.

De Bangladesch ass ganz dicht peupléiert, derbäi kënnt, datt d'Bevëlkerung net optimal verdeelt ass, eng zolidd Landflucht mécht notamment Suergen. E weidere Problem - deen iwwregens och vum Nopeschland hir kënnt - ass dee vun den Drogen, seet d'Corine Van Reeuwijk.



D'Caritas ass scho méi laang am Bangladesch aktiv. Ënnert anerem besteet d'Aarbecht doranner fir Zentren opzebauen, fir Kanner a Jugendlecher ze schützen, zum Beispill geet et do ëm d'Bewältegung vun Traumata.



Fir d'Situatioun mat de Rohingya schwätzt d'Corine Van Reeuwijk vun enger Kris déi vergiess gouf. Si verlaangt, datt déi éischt Hëllef misst assuréiert sinn an datt um internationalen Diplomatie-Plateau no laangfristege Léisunge misst gesicht ginn, och Lëtzebuerg kéint säin Deel dozou bäidroen.