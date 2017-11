An Zukunft soll d'Ënnerstëtzung, déi den Ament an enger 6stelleger Héicht ass, erofgesat ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

D'Deputéiert am Representantenhaus hu sech dofir ausgeschwat. Och de Budget fir d'Büroen an d'Personal soll erofgeschrauft ginn. Elo soll et ee Plafong vun 500.000 Dollar ginn.



D'Decisioun muss elo awer nach vum Senat gutt geheescht ginn.